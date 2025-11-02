Достижения.рф

Российские войска сорвали попытку высадки десанта ВСУ под Красноармейском

Российские военнослужащие предотвратили попытку высадки группы десанта Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.



Он отметил, что ​ВС РФ сразу же отреагировали на происходяшее и атаковали группу.

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группу сразу же была атакована», — отметил Кимаковский.
По его словам, в ходе атаки часть подразделения была уничтожена, а некоторые бойцы получили ранения.
