Российские войска сорвали попытку высадки десанта ВСУ под Красноармейском

02 ноября 2025, 14:32

Российские военные предотвратили попытку высадки десанта ВСУ под Красноармейском

Фото: Istock / deymos

Российские военнослужащие предотвратили попытку высадки группы десанта Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.





Он отметил, что ​ВС РФ сразу же отреагировали на происходяшее и атаковали группу.





«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группу сразу же была атакована», — отметил Кимаковский.