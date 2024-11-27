Пассажирка автобуса в Новой Каховке рассказала подробности атаки ВСУ

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Пассажирка автобуса в Новой Каховке, который ВСУ обстреляли из миномета, рассказала подробности атаки и считает везением, что у нее «только 4 перелома». Об этом информирует РИА Новости.
По словам очевидицы, мирные жители находились в автобусе, через некоторое время под ним произошел взрыв. Женщина сообщила, что у многих пассажиров в результате взрыва оторвало ноги.
Она добавила, что тяжелых травм не получил лишь один мужчина, однако у него погибла жена. Уточняется, что сейчас женщина проходит лечение в Каховской городской больнице вместе с ещё несколькими пострадавшими.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Она добавила, что тяжелых травм не получил лишь один мужчина, однако у него погибла жена. Уточняется, что сейчас женщина проходит лечение в Каховской городской больнице вместе с ещё несколькими пострадавшими.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова