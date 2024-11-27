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В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО

Полпред в УрФО Жога: ветеранам ВСО не грозит «афганский синдром»
Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Полпред президента России Владимира Путина в уральском федеральном округе Артем Жога оценил вероятность появления «афганского синдрома» у участников специальной военной операции. Об этом пишет URA.RU.
По словам Жоги, ветеранам спецоперации не грозит «афганский синдром» — ситуация, при которой бывшие военные не могут найти себя в мирной жизни. Он отметил, что в конце 1980-х годов государство не уделило должного внимания адаптации ветеранов.

Для того, чтобы не повторить данный опыт, необходимо вовлекать участников СВО в общественную жизнь, добавил Жога. На сегодняшний день в РФ отсутствуют какие-либо предпосылки для формирования «афганского синдрома», заключил полпред.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#жизнь
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Фон дер Ляйен дала Европе одно обещание
Фон дер Ляйен пообещала европейцам «борьбу за свободу», как на Украине
27 ноября 2024, 16:03

Фото: istockphoto/keremberk

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен дала обещание сегодняшним европейцам вести «борьбу за свободу и суверенитет» по аналогии с той, «которую ведут украинцы». Об этом она заявила в Европарламенте, представляя на утверждение новому составу еврокомиссаров программу новой ЕК.
«Я верю, что наше поколение европейцев должно снова сражаться за свободу и суверенитет», — сказала политик и добавила, что предстоит борьба за ту же «свободу», за которую сейчас бьются украинцы.
Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе. Поддержку Киеву оказывают в финансовом и военном планах.

Ранее сообщалось, как НАТО хочет усилить сдерживание России.

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«Его подвиги будут жить вечно»: история погибшего на СВО бойца Фадина, ставшего Героем РФ
27 ноября 2024, 15:54

Евгений Фадин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Ежегодно в России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. «Радио 1» начинает цикл публикаций о подвигах Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, кавалеров ордена Святого Георгия и граждан, награжденных тремя и более орденами Мужества, в том числе награжденных посмертно. Наш первый рассказ о прапорщике Евгении Фадине из Балашихи, который ценой собственной жизни спас сослуживцев и сохранил комплект БПЛА. К званию Героя РФ был представлен посмертно.

Евгений Фадин: контракт с Минобороны и служба на СВО


Прапорщику Евгению Фадину было 27 лет. Сначала он служил в Сирии, в апреле 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Фадин лично уничтожил более десяти единиц техники противника, в том числе танк Leopard. Геройски погиб 7 сентября 2023 года при выполнении боевого задания, сохранив жизнь боевым товарищам. Награжден звездой Героя Российской Федерации посмертно.

8 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев и командующий ВВС — заместитель главнокомандующего ВКС, генерал-лейтенант, Герой РФ Сергей Кобылаш передали награду родителям погибшего бойца.

В зоне СВО Фадин командовал группой, отвечающей за беспилотники. Он сам ликвидировал более десяти единиц военной техники противника, в том числе танки Leopard и Т-84У, САУ «Краб» и «Цезарь». Он успешно обеспечивал непрерывную работу комплекса БПЛА и оперативно передавал разведывательную информацию об вражеских объектах на командных пунктах. Группа Фадина обнаружила и уничтожила семь пунктов военного управления, 18 складов вооружения, три радиолокационные станции и три пусковые установки ЗРК С-300.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фадин награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества». Он был потомственным военным, его отец Владислав Евгеньевич — полковник в запасе, прослуживший в Вооруженных силах почти 40 лет. Семья живет в Балашихе.


Подвиг Героя


Евгений Фадин вывел из-под вражеского артиллерийского обстрела автомобиль с сослуживцами и комплектом БПЛА, сохранив жизнь боевым товарищам и вооружение. Сам был смертельно ранен осколком разорвавшегося снаряда и погиб 7 сентября 2023 года. Указом президента РФ за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Евгению Фадину посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Награду вручили родителям погибшего бойца.

Сергей Кобылаш и Владислав Фадин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Отец героя Владислав Евгеньевич поблагодарил всех за высокую оценку службы сына.

«Евгений был прекрасным сыном, хорошим товарищем, большим профессионалом. Его подвиги будут жить всегда в наших сердцах. Вечная память всем героям, погибшим за нашу великую Родину. Слава России! Победа будет за нами!» — сказал он.

На церемонии награждения также присутствовали двое сослуживцев Евгения. Они были ранены во время того обстрела, но выжили и уже вернулись в зону боевых действий.

«Женя был нам настоящим другом, смелым парнем, сильным духом, любящим Родину, умным, грамотным специалистом. Золотая звезда им абсолютно заслужена. Жаль только, что вручена она посмертно», — сказал один из сослуживцев Фадина.

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В офисе Зеленского призвали союзников не позволить России победить
Глава офиса Зеленского Ермак призвал не допустить победы России в конфликте
27 ноября 2024, 15:30

Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал не допустить победы России в украинском конфликте. Его слова передает шведское издание Dagens industri.
«Нужно усилить санкционное давление на Москву и повысить военный и гражданский потенциал Украины», — считает Ермак.

Он также потребовал от партнеров Украины непоколебимой, прочной и долгосрочной поддержки.

При этом Ермак убежден, что «план победы» Зеленского укрепляет «формулу мира», а первые три пункта и вовсе поставят его в выгодное положение при проведении возможных переговоров.

Глава офиса Зеленского также заявил, что плодотворные переговоры по конфликту на Украине возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы страны к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.

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#план
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В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров
Глава ОП Украины Ермак призвал вернуться к границам февраля 2022 для переговоров
27 ноября 2024, 15:24

Андрей Ермак (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Плодотворные переговоры по конфликту на Украине возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы страны к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. Об этом в статье для шведского издания Dagens Industri сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
По словам Ермака, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования» конфликта. Он добавил, что переговоры также могут состояться при обоюдном прекращении боевых действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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СК: два человека погибли при ударе ВСУ ракетами по Курской области
27 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/blinow61

Два человека погибли при ударе ВСУ 23 ноября тремя тактическими ракетами по Курской области. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.
«Установлено, что 23 ноября 2024 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по н.п. Большое Жирово Фатежского района Курской области, где находились мирные жители», — говорится в сообщении.

В результате атаки с украинской стороны погибли два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что все причастные к данному преступлению будут установлены и понесут ответственность за свои действия в рамках российского законодательства.

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В Британии подсчитали потери ВСУ с начала проведения спецоперации
Economist: ВСУ потеряли не менее 60-100 тысяч солдат за время СВО
27 ноября 2024, 14:42

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ потеряли не менее 60–100 тысяч военных за время проведения российской спецоперации. Такие данные приводят аналитики издания The Economist.
«На данный момент погибло не менее 60 000–100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 слишком ранены, чтобы продолжать сражаться», – говорится в статье.

Для подсчета потерь украинской армии аналитики издания изучили официальные отчеты разведывательных служб, сведения от представителей Минобороны и из открытых источников.

19 ноября ТАСС опубликовал свои подсчеты потерь ВСУ с начала проведения Россией спецоперации — 906,5 тыс. военных убитыми и ранеными. Издание напомнило, что 27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, который на тот момент занимал должность министра обороны РФ, озвучил, что суммарные потери армии Украины с начала СВО превысили 444 тыс. человек.

При этом из последних сводок Минобороны РФ, после этого ВСУ потеряли порядка 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными на всех направлениях. Таким образом, число потерь противника в текущем году уже превысило общие потери Киева за два первых года СВО.

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«Банальное хамство»: в Верховной раде раскрыли смысл планов Зеленского
«Украинская правда»: в партии Зеленского раскрыли смысл его планов
27 ноября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Multipedia

Презентация Владимиром Зеленским «внутреннего плана» — желание предотвратить еще одну волну эмиграции. Об этом «Украинской правде» сообщили в правящей партии республики «Слуга народа».
По словам собеседника, «внутренний план» презентовали «для людей простых». Член партии добавил, Зеленский в курсе, что Украина выдыхается, но ему видно, что конфликт решится в грядущем году. Парламентарий подчеркнул, что задача Зеленского — заставить украинцев потерпеть жизнь в условиях боевых действий во избежание новой волны эмиграции.

«Это можно понять. Хотя и сложно поверить в эффективность «культурного Рамштайна». Особенно, когда судьба даже военного Рамштайна не выглядит как нечто гарантированное, а в руководство важнейшего союзника приходят люди, даже не считающие нужным скрывать свое превосходство и банальное хамство», — прокомментировал нардеп.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он продолжает презентовать западным союзникам свои «планы», не раскрывая при этом деталей журналистам. В частности, «план победы», по мнению экспертов, сводится к новым требованиям Киева к Западу.

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#мир
#украина
#война
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#сво
#конфликт
#план
#новости
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«Хорошо сражаются»: наемники ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
Corriere della Sera: наемники ВСУ пожаловались на отсутствие гранат
27 ноября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Iryna Imago

На отсутствие всего необходимого пожаловались итальянские наемники, сражающиеся на стороне боевиков ВСУ, пишет издание Corriere della Sera.
«Здесь всего нет, у нас даже ручных гранат нет, а русские, похоже, хорошо сражаются», — сказал 30-летний наемник с позывным «Поло».
Он добавил, что по факту Россия господствует в небе на передовой. Поло уточнил, что убиты три его земляка.

Многие итальянские наемники не зарегистрированы в посольстве в Киеве, поскольку опасаются преследования за участие в боевых действиях.

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине всеми доступными средствами. Периодически на иностранных наемников заводят уголовные дела в России.

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Ставший инвалидом боец СВО пожаловался на отнимающих у него работу мигрантов
Ставший инвалидом боец СВО пожаловался на мигрантов в такси
27 ноября 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Получивший инвалидность ветеран СВО пожаловался, что мигранты отнимают у него работу. По сообщению Telegram-канала «Русская Община ZOV», россиянин работает в такси.
Со слов участника боевых действий, иностранцы завышают цены на услуги и вытесняют других водителей с парковки, где находится воинская часть. Общественники поговорили с некоторыми иностранцами и те принесли извинения, «но делу это уже не поможет», считают авторы публикации.

Ранее сообщалось, что напавшего на ветерана СВО таксиста в Тобольске отправили в СИЗО. Мужчина проведет под арестом до 18 января. Водитель отмечал, что не считает угрозой свои действия.

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