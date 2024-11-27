В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО

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Полпред президента России Владимира Путина в уральском федеральном округе Артем Жога оценил вероятность появления «афганского синдрома» у участников специальной военной операции. Об этом пишет URA.RU.
По словам Жоги, ветеранам спецоперации не грозит «афганский синдром» — ситуация, при которой бывшие военные не могут найти себя в мирной жизни. Он отметил, что в конце 1980-х годов государство не уделило должного внимания адаптации ветеранов.
Для того, чтобы не повторить данный опыт, необходимо вовлекать участников СВО в общественную жизнь, добавил Жога. На сегодняшний день в РФ отсутствуют какие-либо предпосылки для формирования «афганского синдрома», заключил полпред.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Для того, чтобы не повторить данный опыт, необходимо вовлекать участников СВО в общественную жизнь, добавил Жога. На сегодняшний день в РФ отсутствуют какие-либо предпосылки для формирования «афганского синдрома», заключил полпред.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова