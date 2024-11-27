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Боевикам ВСУ в подконтрольной Киеву части Донбасса вокруг Красноармейска приказали стрелять по «неустановленным лицам» из-за страха перед российскими разведчиками, передает CNN.
«Один командир заявил... что военным вокруг Покровска (украинское название Красноармейска — прим. ред.) дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте», — сказано в сообщении.Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что украинские боевики уничтожают дома в Дзержинске, в которых находятся их же сослуживцы.
Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву урегулировать конфликт, но на той стороне отказались.
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Никита Кротов