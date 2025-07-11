Пассажирский самолёт внезапно пролетел по закрытому небу Киева
Над Киевом неожиданно пролетел пассажирский самолёт. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что в небе над украинской столицей замечен пассажирский борт. Напомним, что полёты в стране, в том числе над Киевом, запрещены с 2022 года. Такие меры введены в связи с вооружённым конфликтом.
В настоящее время остаётся тайной, кто летел в самолёте, а также, кому принадлежит борт. Самый популярный сервис для отслеживания рейсов и местоположения самолётов Flightradar также не даёт никакой исчерпывающей информации.
Однако украинские СМИ предполагают, что это был военно-транспортный Ан-124 «Руслан».
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