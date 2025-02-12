Патриарх Кирилл призвал готовить священников бороться с неоязычеством в зоне СВО

Фото: iStock/dimid_86
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости усиленной подготовки священников, работающих в зоне СВО, для противодействия неоязыческим настроениям среди военнослужащих.
В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, он отметил, что церковные учёные разработали пособия и исследования по борьбе с неоязычеством.
Он предложил проводить для священников краткосрочные курсы или семинары перед командировками в зону боевых действий, чтобы «полностью предотвратить влияние псевдорелигиозных заблуждений».
По словам Кирилла, некоторые священники уже успешно убеждали военных отказаться от неоязыческих практик. Однако системный подход, включающий обучение, позволит эффективнее противостоять этому явлению.
Читайте также:
Экс-глава АвтоВАЗа спрогнозировал шансы возврата ушедших из РФ иностранных автобрендов
МЧС: Псковские огнеборцы спасли 15 человек и кота при пожаре в многоэтажке — видео
Врачебная ошибка лишила колясочника всех конечностей после операции на почках
«Известно, что многие из вас небезуспешно потрудились, чтобы убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений, в последнее время церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу», — сказал Патриарх.
Он предложил проводить для священников краткосрочные курсы или семинары перед командировками в зону боевых действий, чтобы «полностью предотвратить влияние псевдорелигиозных заблуждений».
По словам Кирилла, некоторые священники уже успешно убеждали военных отказаться от неоязыческих практик. Однако системный подход, включающий обучение, позволит эффективнее противостоять этому явлению.
Читайте также:
Экс-глава АвтоВАЗа спрогнозировал шансы возврата ушедших из РФ иностранных автобрендов
МЧС: Псковские огнеборцы спасли 15 человек и кота при пожаре в многоэтажке — видео
Врачебная ошибка лишила колясочника всех конечностей после операции на почках
Мария Моисеева