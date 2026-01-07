Минобороны: ПВО ликвидировала два БПЛА ВСУ над территорией РФ
За два часа над территорией России силы ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 7 января в период с 07:00 до 09:00 дежурные расчёты уничтожили один дрон самолётного типа над Чеченской Республикой, второй — над Республикой Крым.
Ранее также сообщалось, что в рождественскую ночь российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника над регионами страны.
В частности, с 23:00 6 января до 07:00 7 января перехватили девять дронов: пять — над акваторией Чёрного моря, два — над Крымом, ещё по одному — над Краснодарским краем и Северной Осетией — Аланией.
