Патриотический фильм «Тимур и его команда» об СВО выйдет в августе

16 июля 2025, 14:38

Видео: ООО «ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН»

Патриотический полнометражный игровой фильм о спецоперации «Тимур» и его команда» создан по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара, которая входит в школьную программу. Как рассказали в компании «Кинотайм», действия картины происходят в прифронтовой зоне.





Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает в приграничный поселок под Белгородом, чтобы встретиться с братом-добровольцем перед его отбытием в зону боевых действий. Девушка знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур» и командой молодых волонтеров. После встречи с «тимуровцами» у Жени меняются жизненные ориентиры и мировоззрение.



