Патриотический фильм «Тимур и его команда» об СВО выйдет в августе
Видео: ООО «ФИЛЬМ ДИСТРИБЬЮШН»
Патриотический полнометражный игровой фильм о спецоперации «Тимур» и его команда» создан по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара, которая входит в школьную программу. Как рассказали в компании «Кинотайм», действия картины происходят в прифронтовой зоне.
Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает в приграничный поселок под Белгородом, чтобы встретиться с братом-добровольцем перед его отбытием в зону боевых действий. Девушка знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур» и командой молодых волонтеров. После встречи с «тимуровцами» у Жени меняются жизненные ориентиры и мировоззрение.
«В фильме особо раскрыта тема преемственности поколений, упоминаются герои Великой Отечественной войны, юные тимуровцы гордятся своими предками и следуют их примеру, демонстрируя смелость, самоотверженность и любовь к Родине», — сказано в релизе.В кинокартине снимаются: Денис Майданов, Никита Кологривый, Егор Бероев, Александр Дьяченко и другие знаменитости. Фильм выйдет в кинотеатральный прокат уже 28 августа.