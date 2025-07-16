Бойцы ВС РФ освободили еще одно село в ДНР

16 июля 2025, 12:29

Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили село Новохатское в ДНР

Фото: istockphoto/zim286

Село Новохатское в Донецкой народной республике освободили от ВСУ российские военнослужащие. Об этом в среду, 16 июля, проинформировали в Минобороны России.





В министерстве особо отметили действия восточной группировки войск ВС РФ. В ведомстве уточнили, что противник потерял до 200 единиц живой силы и различную технику.





«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.