Бойцы ВС РФ освободили еще одно село в ДНР
Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили село Новохатское в ДНР
Село Новохатское в Донецкой народной республике освободили от ВСУ российские военнослужащие. Об этом в среду, 16 июля, проинформировали в Минобороны России.
В министерстве особо отметили действия восточной группировки войск ВС РФ. В ведомстве уточнили, что противник потерял до 200 единиц живой силы и различную технику.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.
Накануне во вторник, 15 июля, в Минобороны доложили об освобождении населенных пунктов Воскресенка и Петровка в регионе. Особо отмечены были действия южной и восточной группировки войск ВС РФ.