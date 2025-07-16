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Военный эксперт Литовкин объяснил цель атак ВСУ на Курскую область

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что постоянные попытки ВСУ прорваться в Курскую область связаны с желанием создать медийный эффект.



По его мнению, украинские войска стремятся продемонстрировать свою активность на российской территории, чтобы поддержать имидж боеспособности и убедить западных спонсоров в эффективности поставок оружия.

Литовкин подчеркнул NEWS.ru, что ВСУ важен внешний эффект, особенно на фоне неудач на линии боевого соприкосновения.

Виктория Иванченко

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