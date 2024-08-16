Вот, что ВСУ сделали с мирными жителями при наступлении на Суджу

Фото: istock/Semen Salivanchuk
Житель села Русское Поречное Суджанского района Курской области рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по мирному населению, используя дроны и кассетные боеприпасы.
По словам собеседника, который стал свидетелем событий, ВСУ атакуют людей и автомобили, передает ТАСС. Очевидец сообщил, что боевики стреляют куда попадут. Подлетают к машинам — машины бьют, человек идет — стреляют в человека. Мужчина добавил, что все это он видел собственными глазами, пока спасал семью.
Он также рассказал, что в ночь на 7 августа, когда бои стали приближаться к их населенному пункту, он с женой не остался дома и установил палатку в огороде, а затем решил эвакуироваться. По его словам, когда они прибыли в Большесолдатский район для эвакуации, украинский дрон разорвался прямо над их автобусом.
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Он также рассказал, что в ночь на 7 августа, когда бои стали приближаться к их населенному пункту, он с женой не остался дома и установил палатку в огороде, а затем решил эвакуироваться. По его словам, когда они прибыли в Большесолдатский район для эвакуации, украинский дрон разорвался прямо над их автобусом.
«Приехали к дому культуры, нас записали, рассадили по автобусам, дрон как раз сбили над автобусом, на котором мы уезжали сюда. Наверное, целился в нас, а всего утром дронов штук восемь я насчитал», — добавил он.
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Елена Перлова