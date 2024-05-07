«Террористические скоты»: Военэксперт рассказал, что готовит Украина к инаугурации Путина

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Сегодня, 7 мая, проходит церемония инаугурации президента России. В этот день действующий глава государства Владимир Путин, победивший на выборах в марте с результатом 87,28% голосов, официально вступит в должность.
Политический обозреватель сайта «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с «Радио 1» рассказал, как Украина может готовиться к этому важному для России дню.
Собеседник добавил, что никто не застрахован от городских сумасшедших, которые могут предпринять какие-то антигуманные акты.
Владимир Скачко уверен, что президент России Владимир Путин вовремя объяснил, «что кому будет, если люди нюх потеряют окончательно».
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«Вполне вероятно, что они и к 7, и к 9 мая готовили какие-то провокации, чтобы этими громкими и шумными акциями сбить негатив собственных провалов на фронтах ВСУ. Но вчера Владимир Путин распорядился провести учения с использованием нетактического ядерного оружия, то есть в Европе особенно уместно говорить о китайском предупреждении. Дескать испортите праздник — влупим так, что мало не покажется. Если ничего не будет, значит, надо и дальше использовать такие предупреждения», — объяснил эксперт.
Собеседник добавил, что никто не застрахован от городских сумасшедших, которые могут предпринять какие-то антигуманные акты.
«Но нужно понимать, что могут найтись городские сумасшедшие, которые, пользуясь разногласиями между западными кураторами, могут предпринять какие-то жуткие, страшные, антигуманные акты: ударить беспилотниками, ракетами, дронами. Всё было подготовлено, всё было упаковано, чтобы испортить два знаковых события в современной истории России — инаугурацию Путина и День Победы. Пока они ведут себя как террористические скоты в штатном режиме — без всплесков. Но еще есть время, чтобы они кроваво исправились», — сказал политический обозреватель.
Владимир Скачко уверен, что президент России Владимир Путин вовремя объяснил, «что кому будет, если люди нюх потеряют окончательно».
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Анастасия Бондарева