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Дрейфующие подводные мины, беспорядочно установленные украинскими военными, все чаще угрожают мирным судам в Черном море. Об этом сообщил помощник президента России Николай Патрушев, который курирует сферу морской политики.
«Беспорядочное минирование прибрежной акватории подконтрольными Западу украинскими ВМС приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин, что все чаще угрожает гражданским судам», – пояснил помощник президента в интервью «Российской газете».
Патрушев также добавил, что еще одна проблема — это сбитые с курса безэкипажные катера, у которых сломалась GPS-навигация. По его словам, они крайне опасны для судоходства и прибрежной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что к берегам Турции прибило набитый взрывчаткой украинский гидроцикл. По данным агентства IHA, катер нашли спасатели на пляже Стамбула, после чего профильные службы увезли его в военную часть для более тщательного исследования.
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