«Пацаны не смогли выйти»: боевики рассказали о бедственном положении ВСУ
Минобороны России: боевики рассказали о бедственном положении ВСУ
Украинские военнослужащие, находившиеся на восточном берегу реки Оскол южнее Купянска-Узлового, по данным Минобороны России, столкнулись с крайне тяжелыми условиями из‑за проблем со снабжением и напряженной обстановки на линии соприкосновения.
Ведомство 17 февраля опубликовало свидетельства пленных ВСУ. Сообщается о серьезных потерях, в том числе из‑за переохлаждения и обморожений. Отмечается, что боевики находятся в неотапливаемых блиндажах и окопах, местами подтопленных водой и грязью, без нормального обогрева и горячего питания. При этом, как утверждается, любые попытки развести огонь быстро фиксируются с воздуха, после чего по позиции наносятся удары.
«Были случаи, когда замерзали выходы из «нор», пацаны оттуда не смогли выйти — замерзли насмерть», — сказал один из пленников.
Также говорится, что командование ВСУ не разрешает подразделениям покидать позиции, ориентируясь на «победные» доклады о якобы успешных действиях на Купянском направлении. Российские военные, как утверждается, находят множество тел.
По утверждению источников, ВС РФ начали штурм последней серьезной линии обороны ВСУ на участке Славянск-Краматорск-Константиновка. Далее, как заявляется, укреплений почти нет, а главным рубежом сдерживания остается река Днепр.