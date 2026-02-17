17 февраля 2026, 11:39

Минобороны России: боевики рассказали о бедственном положении ВСУ

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские военнослужащие, находившиеся на восточном берегу реки Оскол южнее Купянска-Узлового, по данным Минобороны России, столкнулись с крайне тяжелыми условиями из‑за проблем со снабжением и напряженной обстановки на линии соприкосновения.





Ведомство 17 февраля опубликовало свидетельства пленных ВСУ. Сообщается о серьезных потерях, в том числе из‑за переохлаждения и обморожений. Отмечается, что боевики находятся в неотапливаемых блиндажах и окопах, местами подтопленных водой и грязью, без нормального обогрева и горячего питания. При этом, как утверждается, любые попытки развести огонь быстро фиксируются с воздуха, после чего по позиции наносятся удары.





«Были случаи, когда замерзали выходы из «нор», пацаны оттуда не смогли выйти — замерзли насмерть», — сказал один из пленников.