Российские силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 151 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать восемь — над Республикой Крым, восемнадцать — над Краснодарским краем, одиннадцать — над Калужской областью, четыре — над Брянской областью, один — над Курской областью, пятьдесят — над акваторией Черного моря, двадцать девять — над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
