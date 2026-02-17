ВС России отразили контратаку ВСУ в районе Волчанских Хуторов
Российские войска отразили контратаку украинских сил в районе Волчанских Хуторов, расположенных в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Подразделения группировки «Север» справились с наступлением 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины.
Источники из российских силовых структур сообщают, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» и экипажи Военно-воздушных сил активно наносят удары по местам сосредоточения украинских пограничников. Эти действия подчеркивают напряженную обстановку на фронте и продолжающиеся боевые действия в регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
