Давление на ВСУ в Сумской области, освобождение сёл Миньковка, Покровка и Запасное: последние новости СВО на 17 февраля
Оперативная обстановка на фронтах 17 февраля характеризуется продолжением активных наступательных действий российских войск на нескольких стратегических направлениях. Наиболее значительный прогресс достигнут на Сумском и Запорожском направлениях, где созданы предпосылки для оперативного прорыва. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские войска развивают наступление, расширяя зону контроля в приграничной полосе. Минобороны РФ заявило об установлении контроля над населенным пунктом Покровка, расположенным восточнее Краснополья. Освобождение села создает условия для дальнейших действий: открывается оперативный простор для удара на север, к Степку, с целью перехвата трассы 14К-40, а также для наступления на юг, в направлении Новодмитровки, что выводит к Краснополью.
Одновременно с этим зафиксировано продвижение ВС РФ от Юнаковки к Малой Корчаковке. За минувшие сутки штурмовые группы РФ вышли на западную окраину поселка, закрепившись в жилой застройке. Продвижение вглубь позиций противника составило более 300 метров. Таким образом, формируется новый плацдарм в дополнение к уже существующей линии Кондратовка – Юнаковка. Утрата контроля над Краснопольем, являющимся ключевым транспортным узлом, лишит командование ВСУ возможности оперативно маневрировать резервами на этом участке границы.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении тактическая обстановка характеризуется активными наступательными действиями российских подразделений. В районе населенного пункта Старица зафиксировано продвижение передовых групп РФ. Вблизи Симиновки штурмовые отряды заняли часть лесного массива, увеличив зону контроля на 200 метров.
Одновременно наносится огневое поражение выявленным целям противника. Под ударами находятся позиции ВСУ в Волчанских Хуторах, Григоровке и западнее Чугуновки. Для подавления обороны применяется метод «огненного вала». Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» и авиация РФ наносят массированные удары.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении сохраняется высокий уровень боевого напряжения. Российские подразделения отражают атаки штурмовых групп ВСУ в районах Речного, Приморского, Лукьяновского и севернее Степногорска. На участках у Новоандреевки и Новоданиловки идут позиционные бои, наши войска закрепляются на новых рубежах севернее Белогорья. ВС РФ заняли населенный пункт Запасное. Кадры освобождения опубликованы Министерством обороны РФ.
Наиболее интенсивные столкновения фиксируются на Степногорском выступе. Российские штурмовые отряды выбили противника с северных окраин Степногорска. Подразделения ВСУ отошли в направлении села Речное. Одновременно ведется штурм населенных пунктов Новобойковское и Магдалиновка. Эти действия расшатывают оборону противника в районе Лукьяновского. На линии фронта вдоль реки Конки, от Приморского до Юльевки, формируются условия для выравнивания боевых порядков. Российские части приближаются к Веселянке и рыборазводным ставкам. Расстояние между передовыми позициями и Запорожьем сокращается.
Российские силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении сохраняется сложная оперативная обстановка. Российские подразделения ведут активные боевые действия в районах населенных пунктов Зализничное, Староукраинка и Криничное. Наши войска удерживают занимаемые рубежи, нанося удары по позициям противника в Бойковке, Рождественском и Воздвижевке.
Противник предпринимает попытки форсирования реки Гайчур в районе Прилук, однако встречает решительное противодействие. Бои за Криничное продолжаются с переменной интенсивностью. Населённые пункты Терноватое и Косовцево перешли в «серую зону». Линия боевого соприкосновения на данном участке остается подвижной, стороны ведут бои за позиции. Российские войска продолжают выполнять поставленные задачи по огневому поражению выявленных целей и укреплению тактических позиций в этих районах.