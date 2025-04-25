«Педагогический удар»: в России объяснили цели атаки на Киев в ночь на 24 апреля

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Мощный удар по Киеву в ночь на 24 апреля стал ответом на срыв киевским режим пасхального перемирия и моратория на атаки по объектам энергетики, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
В беседе с NEWS.ru он допустил, что удар по украинской столице была «педагогической» и также напомнил, что накануне Киевом были сорваны переговоры США, России, Великобритании, Франции и Украины в Лондоне.
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«Думаю, удар по Киеву в ночь на 24 апреля стал педагогическим. Это удар возмездия за нарушенный Украиной мораторий на удары по российской энергетической инфраструктуре и за нарушение пасхального перемирия», — считает аналитик.Читайте также:
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Данил Пономарев