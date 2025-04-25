В Минобороны доложили последние новости СВО на Украине

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Пять групповых и один массированный удар нанесли за неделю российские военнослужащие, поразив объекты ВПК Украины. Об этом доложили в Минобороны РФ в пятницу, 25 апреля.
«С 19 по 25 апреля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами…» — сказано в сводке оборонного ведомства.В министерстве добавили, что поражены склады боеприпасов и вооружений противника. Ликвидированы временные пункты украинских боевиков и иностранных наемников. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.
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Никита Кротов