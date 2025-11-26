Момент удара беспилотника по жилому дому в Чебоксарах попал на видео
Жилой дом в Чебоксарах получил повреждения в результате атаки беспилотника. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал Baza.
По данным издания, БПЛА попал в 12-этажный дом. О пострадавших не сообщалось, однако жители города рассказали о возгорании рядом с местным торговым центром.
Недавно ограничения на выпуск и прием воздушных судов ввели в Чебоксарах, Геленджике, Калуге и Тамбове.
Согласно предварительной информации, Чебоксары атакуют беспилотники ВСУ. Над городом произошла серия взрывов. Кроме того, яркие вспышки в небе наблюдали жители населенного пункта Лапсары, который находится недалеко от столицы Чувашской Республики.
