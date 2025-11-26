Жители Чебоксар сообщили о громких взрывах и пожаре

26 ноября 2025, 03:56

SHOT: серия взрывов прогремела в Чебоксарах

Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

В Чебоксарах, предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.