Жители Чебоксар сообщили о громких взрывах и пожаре
В Чебоксарах, предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.
Горожане в беседе с изданием рассказали, что слышали не менее семи мощных взрывов на окраине. Кроме того, яркие вспышки в небе наблюдали жители населенного пункта Лапсары, расположенного примерно в 10 километрах от города.
Первый взрыв произошел около 02:40 по московскому времени. После этого в одном из районов Чебоксар начался пожар.
Официальные лица пока не комментировали эту информацию. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее стало известно, что аэропорт города Чебоксары временно прекратил выпуск и прием воздушных судов.
