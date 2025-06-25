Пельш назвал шутку Рогозина об отправке участников КВН на СВО неудачной
Валдис Пельш не понял претензий Рогозина к шутке о его докторской
Валдис Пельш вступился за команду КВН «Негоден», пошутившую о докторской диссертации Дмитрия Рогозина. Член жюри клуба назвал кавээнщиков веселыми и призвал их не обращать внимания на критику сенатора.
Пельш также заявил изданию «Подъем», что не понимает претензий Рогозина и считает его призыв отправить команду на СВО неудачной шуткой.
«В чем проблема у господина Рогозина? В обостренном восприятии?», — задался вопросом актер.