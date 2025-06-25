Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на СВО за шутку о его докторской

25 июня 2025, 12:04

Дмитрий Рогозин (Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ)

Бывший гендиректор «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку команды КВН «Негоден» в его адрес. Он пообещал дать юмористам вместо «унылого» КВН «настоящие КВНы» — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский» — и отправить на СВО.







«Довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой», — написал политик в своем телеграм-канале.