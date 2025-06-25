Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на СВО за шутку о его докторской
Бывший гендиректор «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин резко отреагировал на шутку команды КВН «Негоден» в его адрес. Он пообещал дать юмористам вместо «унылого» КВН «настоящие КВНы» — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский» — и отправить на СВО.
«Довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой», — написал политик в своем телеграм-канале.Конфликт возник после 1/4 финала Высшей лиги передачи на Первом канале. В миниатюре астронавт собирался полететь в космос, но его остановила девушка с признанием в любви. Молодой человек усомнился в своем решении. Тогда командир убедил его, что «космос на телку не меняют», поскольку так якобы сказано в докторской диссертации Рогозина.