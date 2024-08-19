Пенсионер из Курской области спас десятки человек от ВСУ

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Пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны украинских боевиков. Об этом пишут «Известия».
«Я видел, как ВСУ стреляли. Это буквально секунды: не остановишься, ничего не разглядишь. Я понимал, что если остановишься, то в тебя выстрелят», ― цитируют «Известия» Сухорукова.
Отмечается, что пенсионер координировал эвакуацию односельчан по телефону. После вторжения украинских войск в Суджанский район, ему удалось вместе с супругой покинуть село на автомобиле.
Чтобы спастись, людям пришлось переплыть реку и пройти 35 километров под обстрелами.
Напомним, российские войска стремятся выбить ВСУ с ранее занятых территорий. Несмотря на потери среди личного состава украинские боевики намерены продвинуться в Беловском районе. ВС России отбрасывают группировки ВСУ на прежние позиции.
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