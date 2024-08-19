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Украинские боевики стремятся зайти вглубь обороны ВС РФ, но сталкиваются с сопротивлением. По всей линии фронта продолжаются активные бои. Ситуация для ВСУ на Донецком направлении становится напряженной. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».
Курская область
Российские войска стремятся выбить ВСУ с ранее занятых территорий. Несмотря на потери среди личного состава украинские боевики намерены продвинуться в Беловском районе. ВСУ также продолжают попытки прорыва обороны Бесстрашных севернее и южнее н.п. Суджа. Российская армия отбрасывает группировки ВСУ на прежние позиции. На севере противник дважды атаковал н.п. Черкасское Поречное и Малая Локня.
Ожесточенные бои продолжаются в районе Уланок и Черкасская Конопелька. Прорыва на этом участке не допущено.
По последним данным телеграм-канала «Военный обозреватель», ВСУ нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Прежде уничтоженными оказались еще два моста, служащие для подвоза боеприпасов для ВС РФ.
Запорожское направление
ВСУ концентрируют силы на этом участке фронта. Севернее Работино и северо-западнее Вербового российскими бойцами ведутся позиционные бои. В результате массированного удара по позициям противника удалось уничтожить расчет вражеского БПЛА в районе Малой Токмачки.
«Искандерами» ВС РФ поразили места сосредоточения техники и живой силы ВСУ в районе Орехова.
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Донецкое направление
Ожесточенные бои зафиксированы в Константиновке. ВС РФ продвигаются к Камышевке, Мариновке и Новогродовке, Гродовке. В Дзержинском российская армия перешла в активное наступление.
После установления контроля над Нью-Йорком ВС РФ начали штурмовать находящуюся вблизи Нелеповку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«Российская армия приступила к штурму соседней Нелеповки. Бои уже идут на окраине поселка. Также идет продвижение в Торецке», – рассказал он.
Харьковское направление
Продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ попытались атаковать Ольговку и Комаровку. В результате неудачного наступления ВСУ потеряли до 50 бойцов и несколько единиц тяжелой техники. Прежде появилась информация о том, что противник зашел в Коренево, однако ряд военных корреспондентов эту информацию опроверг.
Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом
Прорыв в Донбассе
ВС РФ заходят в Заветное и перехватывают инициативу в раойонах Желанного и Новожеланного. Цель российских бойцов – подойти к Птичьему. Через этот населенный пункт снабжается группировка ВСУ, базирующаяся в восточной части Селидово. Есть продвижение в Гродовке, где ВС РФ подходят к центру населённого пункта.
Удалось продвинуться российской армии в Новогородовке и Николаевке.
Из-за концентрации основных сил ВСУ на Курском направлении возникла угроза осыпания фронта на Красноармейском направлении.
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