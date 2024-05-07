Пенсионер нашел воткнутую в землю украинскую ракету в Курской области

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Пенсионер из Курской области нашел воткнутую в землю украинскую ракету, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, неразорвавшаяся ракета «Ольха» была начинена кассетными боеприпасами. Пенсионер совершенно случайно увидел торчащий из земли объект.
Уточняется, что ракета была обнаружена 5 мая. Пенсионер уверен, что она осталась после обстрела и находится на своём месте около полугода, с зимы. Именно тогда город атаковали Вооружённые силы Украины.
На месте, где обнаружена ракета нет ни стратегических, ни военных объектов. Вероятно, целью украинских боевиков было уничтожение именно гражданского населения. Сейчас специалисты занимаются разминированием находки.
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Уточняется, что ракета была обнаружена 5 мая. Пенсионер уверен, что она осталась после обстрела и находится на своём месте около полугода, с зимы. Именно тогда город атаковали Вооружённые силы Украины.
На месте, где обнаружена ракета нет ни стратегических, ни военных объектов. Вероятно, целью украинских боевиков было уничтожение именно гражданского населения. Сейчас специалисты занимаются разминированием находки.
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Алёна Самарева