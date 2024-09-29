Пенсионерка из ДНР связалась с сыном, который 10 лет считал её погибшей

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Пенсионерка из Донецкой Народной Республики (ДНР) вышла на связь с сыном, который десять лет считал её погибшей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пенсионерка Любовь Фёдоровна до 2014 года проживала в Красногоровке. Однако после начала боевых действий её вместе с мужем эвакуировали в украинскую Новогродовку. Сын супругов, который живёт в Краснодаре, считал, что родители тогда погибли.
ВС РФ освободили Новогродовку в начале сентября 2024 года. Тогда об этой истории узнали волонтёры Народного фронта. Они нашли контакты сына Любови Фёдоровны и помогли ей связаться с ним.
В настоящее время пенсионерка находится в ПВР в Ясиноватой, где ей оказывают всю необходимую помощь. Она с нетерпением ждёт возможности вернуться в родную Красногоровку и впервые за много лет увидеть сына, который уже и не надеялся на эту встречу.
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ВС РФ освободили Новогродовку в начале сентября 2024 года. Тогда об этой истории узнали волонтёры Народного фронта. Они нашли контакты сына Любови Фёдоровны и помогли ей связаться с ним.
В настоящее время пенсионерка находится в ПВР в Ясиноватой, где ей оказывают всю необходимую помощь. Она с нетерпением ждёт возможности вернуться в родную Красногоровку и впервые за много лет увидеть сына, который уже и не надеялся на эту встречу.
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Анастасия Чинкова