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Российские штурмовики, освободившие село Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), помогли эвакуировать мирных жителей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал местный житель Игорь.
По его словам, солдаты были строгими, но в то же время душевными.
Он добавил, что украинские солдаты вели себя по-другому. По словам Игоря, они оскорбляли местное население, стреляли и бросали гранаты.
О том, что Новогродовка перешла под контроль Вооруженных сил России (ВС), стало известно в августе. Тогда же российские войска, по некоторым данным, заняли села Мемрик и Калиново на покровском направлении ДНР.
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«Все у них было как надо, по регламенту. (...) Спасать нас зашли лучшие ребята», – подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что украинские солдаты вели себя по-другому. По словам Игоря, они оскорбляли местное население, стреляли и бросали гранаты.
О том, что Новогродовка перешла под контроль Вооруженных сил России (ВС), стало известно в августе. Тогда же российские войска, по некоторым данным, заняли села Мемрик и Калиново на покровском направлении ДНР.
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Александр Климов