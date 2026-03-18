Пенсионерка из Москвы потребовала 8 млн от клиники после падения на лестнице
Жительница Москвы требует от клиники восемь миллионов рублей из-за травмы, полученной на лестнице медучреждения. Об этом сообщил адвокат женщины Константин Ерохин. Его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
66-летняя Марина Пилипенко поскользнулась на лестнице клиники «Будь здоров» и упала. Позже она почувствовала сильную боль в спине. В тот же день врачи клиники диагностировали ей ушиб позвоночника и назначили постельный режим.
Через несколько дней боль усилилась. При повторном обследовании в другой клинике врачи обнаружили закрытый компрессионный перелом. Женщине потребовалась операция стоимостью около миллиона рублей. Сейчас она передвигается с костылями и продолжает лечение.
Адвокат считает, что врачи умышленно скрыли тяжесть травмы, и направил в клинику запросы на видео с камер, но ответа не получил. Пенсионерка обратилась в прокуратуру и готовит досудебную претензию, требуя возместить расходы на лечение и моральный вред.
