Пенсионерка из Суджи спустя восемь месяцев встретилась с дочерью

85-летняя пенсионерка из Суджи спустя восемь месяцев была спасена российскими бойцами и смогла встретиться с дочерью. Как выяснил RT, женщину зовут Екатерина Андреевна, с семьей она не виделась с августа, когда в Курскую область началось вторжение.