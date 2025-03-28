Пенсионерка из Суджи спустя восемь месяцев встретилась с дочерью

Суджа (фото: Telegram @Hinshtein)
85-летняя пенсионерка из Суджи спустя восемь месяцев была спасена российскими бойцами и смогла встретиться с дочерью. Как выяснил RT, женщину зовут Екатерина Андреевна, с семьей она не виделась с августа, когда в Курскую область началось вторжение.
Ее мужа смогли эвакуировать сначала в Белгород, а потом в Курск. Однако воссоединения с женой он не дождался — 93-летний дедушка умер перед Новым годом, отмечает издание. Екатерина Андреева об этом еще не знает.
Дочь Ольга с августа не знала, жива ли ее мать.
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Дочь Ольга с августа не знала, жива ли ее мать.
«Некоторое время женщина не знала, живы ли родственники, пока семья случайно не увидела отца Ольги Василия в сети — он засветился в ролике бойцов ВС России и репортаже украинских СМИ», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев