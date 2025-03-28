Сенатор высказался о переговорах с США в Саудовской Аравии

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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, однако наивно ждать какого-то прорыва на первых же встречах, считает сенатор Григорий Карасин.
«Поэтому я полагаю, что подобного рода встречи продолжатся. И будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей группой экспертной», — сказал сенатор телеканалу «Россия 24».При этом политик подчеркнул, что работать с сегодняшней американской командой «в принципе можно». Карасин добавил, что американская сторона слушает и противопоставляет услышанному свою позицию, но это обычная работа.
Переговоры России и США состоялись в понедельник, 24 марта. Стороны обсуждали черноморскую инициативу.
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