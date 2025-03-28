РФ имеет право указывать, какие войска могут быть на Украине

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Россия имеет право указывать, какие войска могут находиться на территории Украины. Об этом пишет профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Россия может указывать, какие войска можно вводить на Украину, и, если ваши военные прибудут, они станут законными военными целями», — написал Малинен в соцсети X.
Он считает, что миротворческая миссия на Украине должна быть организована под мандатом ООН.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении отправить на Украину «силы сдерживания», несмотря на позицию РФ. При этом он не уточнил, как именно будет функционировать миссия и на каких основаниях она войдёт на Украину.
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Элина Позднякова