Пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО с инвалидностью по «схеме Долиной»
В Вологодской области разразился скандал. 23-летний Роман, ветеран специальной военной операции, потерял ногу и руку в бою. Теперь он передвигается на коляске и нуждается в квартире с удобной планировкой.
По информации Telegram-канала Baza, находясь в госпитале, парень доверил своей матери выбор жилья и передал ей все социальные выплаты. Она остановила свой выбор на трехкомнатной квартире стоимостью 2,5 миллиона рублей, которую продавала пенсионерка. Сделка прошла успешно, и деньги были переданы продавцу. Бабушка пообещала освободить квартиру и сняться с регистрации в течение двух недель.
Однако старушка обратилась в полицию, утверждая, что её заставили продать жильё мошенники. Теперь она пытается через суд признать сделку недействительной.
Роман продолжает восстановление в госпитале и опасается, что после реабилитации окажется без крыши над головой. Судьба ветерана сейчас под угрозой, а его мечта о новом доме висит на волоске.
