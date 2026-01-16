Пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО с инвалидностью по «схеме Долиной»

16 января 2026, 09:12

В Вологодской области пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО

Фото: iStock/AMilkin

В Вологодской области разразился скандал. 23-летний Роман, ветеран специальной военной операции, потерял ногу и руку в бою. Теперь он передвигается на коляске и нуждается в квартире с удобной планировкой.