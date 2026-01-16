Достижения.рф

Пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО с инвалидностью по «схеме Долиной»

В Вологодской области пенсионерка пытается отобрать квартиру у ветерана СВО
Фото: iStock/AMilkin

В Вологодской области разразился скандал. 23-летний Роман, ветеран специальной военной операции, потерял ногу и руку в бою. Теперь он передвигается на коляске и нуждается в квартире с удобной планировкой.



По информации Telegram-канала ‎Baza, находясь в госпитале, парень доверил своей матери выбор жилья и передал ей все социальные выплаты. Она остановила свой выбор на трехкомнатной квартире стоимостью 2,5 миллиона рублей, которую продавала пенсионерка. Сделка прошла успешно, и деньги были переданы продавцу. Бабушка пообещала освободить квартиру и сняться с регистрации в течение двух недель.

Однако старушка обратилась в полицию, утверждая, что её заставили продать жильё мошенники. Теперь она пытается через суд признать сделку недействительной.

Роман продолжает восстановление в госпитале и опасается, что после реабилитации окажется без крыши над головой. Судьба ветерана сейчас под угрозой, а его мечта о новом доме висит на волоске.

Дарья Осипова

