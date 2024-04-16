ВС РФ ударили по аэродрому, предназначавшемуся для истребителей F-16

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Российские войска ударили в район военного аэродрома ВСУ, предназначавшегося для истребителей F-16. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что российский снаряд упал недалеко от аэродрома в Хмельницкой области. Взрыв прогремел в районе трёх часов ночи.
Лебедев подчеркнул, что на территории аэродрома обучаются украинские лётчики, которым там же и проживают. Ряд учебных корпусов был разрушен, но остались несколько абсолютно не пострадавших построек.
Ранее Лебедев сообщал, что украинские войска на территории воинской части в населённом пункте Нерубайское Одесской области разместили ЗРК Patriot. Также на аэродроме в Мартыновке были обнаружены макеты самолётов, а на воинской части - макеты ЗРК.
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Лебедев подчеркнул, что на территории аэродрома обучаются украинские лётчики, которым там же и проживают. Ряд учебных корпусов был разрушен, но остались несколько абсолютно не пострадавших построек.
Ранее Лебедев сообщал, что украинские войска на территории воинской части в населённом пункте Нерубайское Одесской области разместили ЗРК Patriot. Также на аэродроме в Мартыновке были обнаружены макеты самолётов, а на воинской части - макеты ЗРК.
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Анастасия Чинкова