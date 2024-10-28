Пентагон будет исправлять последствия своего стратегического просчёта 2010-х

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НАТО и США не могут в полной мере обеспечить украинскую армию боеприпасами.
В 2010-х годах США производили не более трёх тысяч снарядов 155 калибра за календарный год. После начала СВО объёмы производства увеличились до 14 400 единиц снарядов — при условии активного контрнаступления ВСУ этого хватило бы лишь на несколько дней.
Сейчас поддерживать боеспособность украинской армии становится всё труднее для США. Основная проблема — американскому военно-политическому руководству сложно предугадывать характер и масштабы военных действий.
Чтобы исправить прошлые ошибки, Пентагон решил, что будет выпускать около 100 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра каждый месяц к концу 2025 года. В нынешнем 2024 году в рамках реализации программы выделили 3,1 миллиард долларов США. В мае Конгресс почти что удвоил сумму, сообщают «РИА Новости».
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Сейчас поддерживать боеспособность украинской армии становится всё труднее для США. Основная проблема — американскому военно-политическому руководству сложно предугадывать характер и масштабы военных действий.
Чтобы исправить прошлые ошибки, Пентагон решил, что будет выпускать около 100 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра каждый месяц к концу 2025 года. В нынешнем 2024 году в рамках реализации программы выделили 3,1 миллиард долларов США. В мае Конгресс почти что удвоил сумму, сообщают «РИА Новости».
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Ольга Енгалычева