Жительница курского села рассказала, как ВСУ целенаправленно сожгли ее дом

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Жительница села Любимовка Курской области сообщила, что боевики ВСУ целенаправленно атаковали дронами дома мирных жителей. Об этом информирует ТАСС.
Наталья рассказала, что ее дом атаковали сразу несколько беспилотников. Со второго удара БПЛА загорелась крыша домовладения.
Вечером того же дня дом женщины атаковали еще два дрона, из-за попадания которых строение снова загорелось. К тому моменту Наталья и другие жители успели спрятаться.
Уточняется, что пятый беспилотный летательный аппарат противник запустил в надворные постройки, которые были полностью уничтожены. Наталья заключила, что из-за действий украинских военных сгорела вся улица, где она жила.
Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Читайте также:
ВСУ продолжают издеваться над мирным населением на захваченных территориях Курской области
Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми
Курский фермер рассказал об «оставшейся в поле» финансовой подушке из-за действий ВСУ
Вечером того же дня дом женщины атаковали еще два дрона, из-за попадания которых строение снова загорелось. К тому моменту Наталья и другие жители успели спрятаться.
Уточняется, что пятый беспилотный летательный аппарат противник запустил в надворные постройки, которые были полностью уничтожены. Наталья заключила, что из-за действий украинских военных сгорела вся улица, где она жила.
Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.
Читайте также:
ВСУ продолжают издеваться над мирным населением на захваченных территориях Курской области
Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми
Курский фермер рассказал об «оставшейся в поле» финансовой подушке из-за действий ВСУ
Екатерина Коршунова