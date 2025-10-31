Достижения.рф

Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk

Фото: iStock/PavelRodimov

Пентагон дал одобрение Белому дому на поставку Украине крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.



Отмечается, что окончательное решение о поставке примет президент США Дональд Трамп. Подробности сроков и количества ракет пока не раскрываются.

18 октября Владимир Зеленский посетил США, где встретился с американским лидером, чтобы выпросить это оружие. Трамп дал ему понять, что Вашингтон сам нуждается в этих ракетах, а удары вглубь территории России лишь усугубят конфликт. Тогда же Владимир Путин отметил, что ответ России на возможное применение Украиной дальнобойного оружия будет «ошеломляющим».

Анастасия Чинкова

