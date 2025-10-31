Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk
Пентагон дал одобрение Белому дому на поставку Украине крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что окончательное решение о поставке примет президент США Дональд Трамп. Подробности сроков и количества ракет пока не раскрываются.
18 октября Владимир Зеленский посетил США, где встретился с американским лидером, чтобы выпросить это оружие. Трамп дал ему понять, что Вашингтон сам нуждается в этих ракетах, а удары вглубь территории России лишь усугубят конфликт. Тогда же Владимир Путин отметил, что ответ России на возможное применение Украиной дальнобойного оружия будет «ошеломляющим».
Читайте также: