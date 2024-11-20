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На Кураховском направлении действуют штурмовые группы, которые укомплектованы наемниками из Польши. Об этом сообщил РИА Новости снайпер 150 дивизии «Светлый».
По словам российского военнослужащего, на данном участке линии боевого соприкосновения присутствуют наемники из разных государств, однако больше всего поляков, также есть и немцы. «Светлый» рассказал, что когда их «душат» ВС РФ, то они отступают, а боевики ВСУ остаются на позициях.
Также встречались группы солдат противника, которые состояли только из поляков, заключил российский боец.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Также встречались группы солдат противника, которые состояли только из поляков, заключил российский боец.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова