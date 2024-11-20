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Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово

Снайпер Светлый: на Кураховском направлении действуют наемники из Польши
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

На Кураховском направлении действуют штурмовые группы, которые укомплектованы наемниками из Польши. Об этом сообщил РИА Новости снайпер 150 дивизии «Светлый».
По словам российского военнослужащего, на данном участке линии боевого соприкосновения присутствуют наемники из разных государств, однако больше всего поляков, также есть и немцы. «Светлый» рассказал, что когда их «душат» ВС РФ, то они отступают, а боевики ВСУ остаются на позициях.

Также встречались группы солдат противника, которые состояли только из поляков, заключил российский боец.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минувшей ночью на территории РФ сбиты 44 БПЛА ВСУ, два из них — в Московской области
Минобороны: 44 украинских беспилотника сбиты над территорией РФ минувшей ночью
20 ноября 2024, 08:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью на территории России противовоздушная система обороны сбила 44 беспилотника, два из которых — в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 20 ноября при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 44 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 20 вражеских беспилотников сбили в Новгородской области, пять дронов уничтожили в Курской области, четыре – в Орловской. По три БПЛА ликвидированы в Белгородской, Тульской и Тверской областях. Еще по два беспилотных аппарата ВСУ уничтожено в Брянской, Московской и Смоленской областях.

Ранее стало известно, что в Воронежской области вечером 19 ноября беспилотники ВСУ атаковали промышленные объекты группы компаний «Эфко», занимающейся производством масложировой продукции.

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#бпла
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Появились кадры из Курахово — в ДНР ведутся ожесточенные бои
Появились панорамные кадры ожесточенных боев с ВСУ в Курахово
20 ноября 2024, 06:45

Фото: iStock/Artem Zakharov

Редакция РИА Новости опубликовала панорамные кадры из Курахово в Донецкой Народной Республике, где идут ожесточённые бои за освобождение города.
На видео видно, что населённый пункт практически разрушен, но украинские националисты закрепились в многоэтажных и одноэтажных зданиях, которые уцелели, превратив их в укрепрайоны.



Огневые точки расположены на крышах и в подвалах, что затрудняет их уничтожение.

Российская армия продолжает наступление по всей линии фронта, освобождая населённые пункты один за другим.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие применяют тактику «волчьей охоты» на кураховском направлении в зоне специальной военной операции.

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Песков объяснил причину разрешения ВСУ бить ракетами ATACMS по России
Песков: Запад использует Украину для нанесения поражения России
20 ноября 2024, 06:19

Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Западные политики продолжают использовать Украину как инструмент для стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
По его словам, Запад активно поддерживает удары ВСУ дальнобойным оружием, чтобы достичь своих целей.

Интервью с Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, известная своими обращениями в защиту детей Донбасса. В 12 лет она попала в базу сайта «Миротворец» за призыв к ООН.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

Некоторое время назад два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области.

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БПЛА ВСУ атаковали заводы майонеза и масла в Воронеже
В Воронежской области объекты компании «Эфко» пострадали от удара дронов ВСУ
20 ноября 2024, 05:59

Фото: iStock/vadimrysev

В Воронежской области вечером 19 ноября беспилотники ВСУ атаковали промышленные объекты группы компаний «Эфко», занимающейся производством масложировой продукции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Две площадки предприятия оказались под ударом, однако пострадавших нет. Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Представитель «Эфко» не стал конкретизировать, какие именно объекты пострадали.

Компания является одним из крупнейших производителей растительных масел, маргаринов, майонезов и соусов в России. Основные мощности предприятия находятся в Воронежской и Белгородской областях.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в Белгородской области также вечером 19 ноября завод «Виола» приостановил работу из-за падения БПЛА.

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#атака
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«Волчья охота»: войска РФ задействовали особую тактику боя под Курахово
Минобороны РФ: тактика «волчьей охоты» применяется на кураховском направлении
20 ноября 2024, 05:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие применяют тактику «волчьей охоты» на кураховском направлении в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Штурмовые отряды «Южной» группировки войск разделяются на небольшие группы, окружают противника и постепенно сужают кольцо, лишая боевиков ВСУ шансов удерживать укреплённые районы и подземные позиции. Такая тактика часто приводит к сдаче противника в плен.

Огневую поддержку штурмовым группам оказывают артиллерия, танки, миномёты, а также ударные и разведывательные беспилотники.

В Минобороны отметили, что действия на этом направлении ведутся для дальнейшего укрепления позиций российских войск.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

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США передадут Украине противопехотные мины для сдерживания России
WP: Байден санкционировал поставки Украине противопехотных мин
20 ноября 2024, 04:19

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Президент США Джо Байден дал разрешение на поставки Украине противопехотных мин, сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Белый дом рассматривает это решение как способ сдерживания российских сил, однако оружейные эксперты предупреждают об угрозе, которую эти мины представляют для гражданского населения.

Украинские власти заверили, что не будут применять мины в густонаселённых районах, но опасения экспертов остаются.

Ранее The New York Times сообщила, что Байден также санкционировал использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Эти меры демонстрируют усиление военной поддержки Украины со стороны США.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО РФ уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

Вечером 19 ноября на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области упал беспилотный летательный аппарат, что привело к незначительным повреждениям здания.

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#поставки
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Завод в Белгородской области получил повреждения от упавшего БПЛА
В Белгородской области завод «Виола» приостановил работу из-за падения БПЛА
20 ноября 2024, 02:24

Фото: iStock/Naypong

Вечером 19 ноября на территорию завода компании «Виола» в Белгородской области упал беспилотный летательный аппарат, что привело к незначительным повреждениям здания. Пресс-служба компании сообщила, что пострадавших среди сотрудников нет, весь персонал был оперативно эвакуирован.
«На территорию, прилегающую к заводу ООО «Виола» по производству свежей молочной продукции, попали БПЛА. Здание завода компании, по предварительной оценке, получило незначительные повреждения», — сообщает пресс-служба «Виола» в Telegram-канале.
Завод приостановил работу до получения подтверждения о безопасности. На месте происшествия работают специальные службы и руководство предприятия.

Компания отмечает, что производство будет возобновлено после завершения всех проверок.

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Шебекино подверглось обстрелу, пострадал мужчина
Гладков: мирный житель ранен при обстреле Шебекино ВСУ
20 ноября 2024, 02:04

Фото: iStock/sommersby

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки ранен мирный житель. Об этом Губернатор написал в своем Telegram-канале.
Мужчина получил травму лица, но от госпитализации отказался после оказания помощи врачами скорой.

По предварительным данным, повреждены два частных дома, в которых выбиты окна, а также линия электропередачи. Из-за этого временно без света остались жители трех улиц.

Оперативные службы планируют устранить последствия обстрела в светлое время суток. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее Вячеслав Гладков передавал, что дроны боевиков ВСУ нанесли удар по четырехквартирному дому и предприятию в белгородском Шебекино.

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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Прилуках
20 ноября 2024, 01:15

Фото: istockphoto/Olena Lialina

В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Телеканалом «24» также была опубликована информация о взрывах в Прилуках Черниговской области.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена как в Днепропетровской, так и в Черниговской областях.

Удары по инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы.

С тех пор атаки регулярно наносятся по объектам энергетики, военной промышленности и управления, а воздушные тревоги звучат ежедневно, иногда охватывая всю страну.

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#воздушная тревога
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