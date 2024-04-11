Пентагон пытается помешать российским военным пользоваться Starlink

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Министерство обороны США активно направляет свои усилия, чтобы помешать российскими военными использовать систему спутниковой интернет-связи Starlink, пишет Defence One со ссылкой на помощника главы Пентагона Джона Пламба.
Starlink представляет собой новое поколение спутниковой сети, обеспечивающей широкополосный доступ в интернет в любой точке мира. Ранее в СМИ появлялась информация о продаже компанией SpaceX терминалов спутникового интернета в Россию, однако сам Илон Маск опроверг это утверждение, подчеркнув, что терминалы не передавались ни прямо, ни косвенно России, и все слухи об этом являются ложью.
В свою очередь Пламб подтвердил сотрудничество Пентагона с Украиной и SpaceX с целью предотвращения использования Россией спутниковой интернет-связи. Он добавил, что военное ведомство США не имеет возможности принудить SpaceX прекратить обслуживание комплексов Starlink, находящихся в России. Пламб утверждает, что Россия приобретает спутники на черном рынке.
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