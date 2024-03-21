Пентагон предупредил Киев о сложностях из-за задержки в согласовании помощи

Фото: iStock/Austin Nooe
Из-за проблем в конгрессе с новым запросом о помощи Киеву Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить с позиций, заявила заместитель официального представителя Пентагона, Сабрина Сингх.
На брифинге она отметила, что Украина вынуждена принимать стратегические решения по отводу в некоторых районах для укрепления оборонительных линий.
По словам Сингх, задержка связана с тем, что конгресс США еще не согласовал новый запрос о помощи Киеву. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время визита в Киев, что он не может предсказать, когда будет согласована новая помощь Украине.
В то время как администрация США утверждает, что возможности по передаче военной помощи были исчерпаны еще в декабре прошлого года, конгресс до сих пор не принял новый запрос о помощи Украине. В марте Белый дом сообщил о намерении отправить боеприпасы на сумму 300 миллионов долларов, однако это не будет достаточно для ВСУ их потребностей.
Читайте также:
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Пентагон рассказал об «уникальном» пакете помощи Украине
Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
По словам Сингх, задержка связана с тем, что конгресс США еще не согласовал новый запрос о помощи Киеву. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во время визита в Киев, что он не может предсказать, когда будет согласована новая помощь Украине.
Читайте также:
Пентагон выразил желание избавиться от влияния России на Кубу и Венесуэлу
Пентагон рассказал об «уникальном» пакете помощи Украине
Пентагон готов передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Артем Кузьмин