Уоллес: Трамп может вынудить Зеленского пойти на уступки в переговорах

08 августа 2025, 08:45

Владимир Зеленский

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки в ходе предстоящих переговоров. Об этом пишет РИА Новости.