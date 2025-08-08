Уоллес: Трамп может вынудить Зеленского пойти на уступки в переговорах
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки в ходе предстоящих переговоров. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью изданию Telegraph он отметил, что наличие ядерных держав, таких как Франция и Великобритания, в НАТО подчеркивает важность участия Европы в этих обсуждениях.
Уоллес подчеркнул, что как президент РФ Владимир Путин, так и Трамп обладают навыками жестких переговоров и умеют оказывать давление на своих оппонентов. Он выразил опасения по поводу того, что отсутствие европейского участия может привести к нежелательным последствиям для Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
