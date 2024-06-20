США будут передавать Украине все производимые Patriot и NASAMS

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют поставлять Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, несмотря на ущерб интересам других своих союзников. Об этом пишет РИА Новости.
«Американское правительство приняло сложное, но необходимое решение изменить приоритеты в краткосрочных планах поставок иностранных военных продаж другим странам, включая Patriot и NASAMS, чтобы направить их Украине», — говорится в сообщении.Ранее США подписали контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму свыше 330 миллионов долларов на производство высокоточных ракетных систем GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), которые активно отправляются в Украину. Согласно контракту, выполнение заказа запланировано до 20 октября 2027 года.
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