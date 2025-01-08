Пентагон: США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода Байдена

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США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода действующего президента страны Джо Байдена, так как сохранится контактная группа по помощи Киеву. Об этом заявили в Пентагоне.
«США ожидают, что после ухода Байдена контактная группа по поддержке Украины продолжит функционировать для обеспечение потребностей Киева» — цитирует обращение военного ведомства РИА Новости.
Также в сообщении указали, что 9 января контактная группа утвердит военные потребности ВСУ до конца 2027 года. В частности это коснется бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий, морской и воздушной безопасностей.
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Иван Мусатов