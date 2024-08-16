Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ

Фото: iStock/Phototreat
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США обеспокоены угрозой эскалации конфликта на Украине из-за действий ВСУ. Об этом Сингх сообщила во время брифинга.
По ее словам, администрация Соединенных Штатов всегда оценивает риски эскалации, однако, несмотря на имеющуюся угрозу, Вашингтон и его союзники продолжат поддержку киевского режима. Сингх заключила, что если Москва не отвечает на некоторые действия, то это не означает, что она не может или не захочет сделать это в дальнейшем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В США обвинили НАТО во вторжении на территорию России
На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области
Получат ли ВСУ крылатые ракеты? Белый дом решил направить Украине еще больше оружия
Екатерина Коршунова