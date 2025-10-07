Перебежчик Ступников не жалеет о предательстве и грозит взрывами в Забайкалье
Экс-офицер Вооруженных сил России Лев Ступников, перешедший на сторону украинской армии, угрожает расправой бывшим сослуживцам в мессенджере и обещает организовать взрывы в Забайкальском крае. Копия переписки есть в распоряжении RT.
Согласно полученной информации, военнослужащий не сожалеет о том, что переметнулся в ряды ВСУ. Кроме того, Ступников открыто угрожает расправой солдатам ВС РФ и обещает устроить взрывы в городе Борзя Забайкальского края. Там он проходил службу вместе с теми, у кого теперь обещает отнять жизнь.
Исходя из переписки можно понять, что экс-офицер оправдывает гибель товарищей, называя их «оккупантами» и даже готов говорить с вдовами и матерями, которые лишились мужей и сыновей. По его словам, «все виноваты сами, когда поехали на Украину».
Ранее стало известно, что Лев Ступников может быть причастен к гибели около 200 военнослужащих российской армии.
