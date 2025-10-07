Перебежчик Ступников не жалеет о предательстве и грозит взрывами в Забайкалье

07 октября 2025, 04:59

Фото: istockphoto / razihusin

Экс-офицер Вооруженных сил России Лев Ступников, перешедший на сторону украинской армии, угрожает расправой бывшим сослуживцам в мессенджере и обещает организовать взрывы в Забайкальском крае. Копия переписки есть в распоряжении RT.