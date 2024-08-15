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«Перебежчики»: Военэксперт раскритиковал желания пленных ВСУ перейти на сторону ВС РФ

Военэксперт Шурыгин: идея брать пленных ВСУ в армию РФ требует особого контроля
15 августа 2024, 12:12
Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Бойцы ВСУ выразили желание сражаться против Украины. И этот случай нельзя назвать единичным. Неоднократно украинские военные, которые добровольно сдаются в плен, отказываются от обмена и не хотят воевать против армии РФ.
«Мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — сообщили бойцы ВСУ.

По их словам, свою дальнейшую жизнь они видят в России.



Военный эксперт, член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в беседе с «Радио 1» заявил, что относится к подобным действиям критично.

«Никаких толп украинцев, желающих покинуть ВСУ и сражаться на нашей стороне, нет. Потому что это невозможно сделать, не сдавшись в плен. А в плен сдаться очень сложно. Одиночные случаи, которые могут быть, рассматриваются по разделу «перебежчики»», — сообщил эксперт.

Он добавил, что идея брать украинских военных в армию РФ требует особого контроля.

«Из пленных уже делался батальон примерно год назад. Где и как он сейчас сражается — неизвестно. В принципе идея вербовать этих пленных, чтобы воевали против своих, с точки зрения пропаганды — нормально, с точки зрения войны — это всегда требует огромного контроля, потому что что на самом деле голове у этих пленных, когда они оказываются на передовой, неизвестно. Я ко всему этому отношусь очень критично», — заключил военный эксперт.

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Алаудинов: ВСУ направляют резервы с передовой под Курск
15 августа 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск, сообщил «России 24» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Около 12 тысяч человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают... Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — сказал офицер.

До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область. Командир спецназа «Ахмат» подчеркивал, что не нужно верить вражеской пропаганде.

Ожесточенные бои в Курской области продолжаются с утра 6 августа.

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Тактика ВСУ в Курской области и начало боёв в Гродовке: последние новости СВО
Алаудинов: ВСУ сменили тактику боевых действий в Курской области
15 августа 2024, 12:10

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Курской области российские бойцы продолжают отражать наступление боевиков ВСУ, по скоплениям сил противника наносятся мощные удары, вражеская техника массово горит в российском приграничье, тем временем на Покровском и Торецком направлениях армия России активно движется вперед, заставляя подразделения ВСУ отступать.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 15 августа приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Командир спецназа «Ахмат» заявил о смене тактики ВСУ в регионе. По его словам, противник планировал захватить всю территорию, но этого не вышло.

«Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздергать нас», — сказал Алаудинов.

Тем временем ВСУ продолжают попытки пробиться вглубь области мобильными группами, пишет WarGonzo. Отражена атака противника у Коренево, а Мартыновка на сегодняшний день полностью зачищена от боевиков.

Бои идут в районе Каучука. Там украинцы применяют бронетехнику, в том числе и танки. Однако ВС РФ за последние сутки не допустили продвижения вражеских войск.

Ночью состоялась обязательная эвакуация жителей Глушковского района Курской области. При этом вывоз людей из потенциально опасной зоны носит профилактический характер.

Между тем в приграничной Сумской области Украины эвакуируется 183 населенных пункта.

Сегодня напряженной остается ситуация и на других участках границы, пишет Telegram-канал «Два майора». Украинская ДРГ попыталась прорваться в Теткино, однако атака была отражена, противник понес потери.


Торецкое направление


Армия России здесь полностью зачистила всю территорию Железного, здесь уже развевается российский флаг. Город фактически примыкает к Торецку.

По последним данным, на улицах самого Торецка уже идут бои, наши штурмовые группы при поддержке артиллерии и мотострелковых подразделений продвигаются в городской застройке. Известно, что ВСУ перебросили из-под Торецка основные подразделения в Курскую область.

В соседнем Нью Йорке продолжаются ожесточенные бои в районе фенольного завода. Российские войска захватили систему траншей к западу от Нью-Йорка. 78% города находится под контролем ВС РФ.


Покровское направление


Армия России взяла под свой контроль Новоторецкое, однако пока данная информация официально не подтверждена.

Начались бои в жилой застройке Гродовки. Российские бойцы смогли выбить ВСУ из опорных пунктов юго-восточнее и северо-восточнее села, тем самым они выровняли линию фронта. Со стороны освобожденного Желанного российские силы продвинулись вдоль железнодорожного полотна на расстояние примерно в три километра. Также наши бойцы продолжают зачистку Свиридоновки. Помимо этого, российская армия взяла Орловку и половину соседней Журавки.

Также наши подразделения продвинулись в южной части Журавки, освободили Орловку и продвинулись в северной части Николаевки.
По некоторым данным противника, на Покровском направлении у ВСУ остались лишь истощенные подразделения. Им остается или стоять насмерть, или отходить до подготовленных линий обороны к Мирнограду и Покровску.


Кураховское направление


Украинское издание «Страна» со ссылкой на военного ВСУ сообщает, что армия России находится уже в шести км от Селидово. Потеря этого населенного пункта создаст угрозу обороне Курахово.

«Долго и эффективно оборонять город чрезвычайно трудно из-за сложностей ландшафта. Когда ВС РФ дойдут до трассы, то штурм города будет быстрее зачистки Суджи», — рассказал украинский солдат.

Также, по его оценке, есть угроза полуокружения группировки в Угледаре, если РФ удастся захватить ряд важных объектов вдоль трассы Угледар-Марьинка.

Купянское направление


Здесь наши парни продвигаются к реке Оскол от Песчаного. Присутствие российских сил зафиксировано уже в районе Глушковки и Кругляковки, но для продвижения основных сил важен контроль над высотами в районе Песчаного.

Таким образом, здесь украинские военные столкнулись с усиленным наступлением российских войск, которые освобождают дорогу между Купянском и Сватово.

Тем временем из Новоселовского также приходят хорошие новости. Там российские бойцы закрепились на правом берегу реки Жеребец.

Запорожское направление


В районе Пятихаток наблюдается активизация боев. Противник продолжает безуспешные вылазки малыми группами на позиции ВС РФ. Также активизировались танковые группы противника. Российская авиация и артиллерия при обнаружении скопления сил ВСУ активно наносит им огневое поражение.

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В США заявили, что Вашингтон использует украинцев для испытания своего оружия
Офицер Дэвис: США используют украинцев для испытания своего оружия
15 августа 2024, 12:01

Фото: iStock/ValleraTo

США используют украинцев для испытания собственного оружия. Об этом написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в социальной сети Х, комментируя слова сенатора Линдси Грэма* во время его визита на Украину.
По словам Дэвиса, Грэм* надеется узнать еще больше об американском оружии ценой жизни украинских граждан в следующем году. Американский офицер отметил, что Соединенные Штаты относятся к солдатам ВСУ как к подопытным кроликам.

Так Дэвис отреагировал на высказывание Грэма* о том, что Вашингтон уже многое узнал о своем оружии благодаря его использованию в боевых действиях на Украине. В рамках своего визита в Киев американский сенатор похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за нападение войск на Курскую область.

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Стало известно, на что пошли ВСУ в Курской области
Алаудинов: боевики ВСУ не смогли взять Курскую область и сменили тактику
15 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ не смогли взять Курскую область и сменили тактику, сообщил у себя в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«…Противник не смог взять всю Курскую область, поэтому сейчас он поменял тактику и начинает давить со всех щелей, таким образом он пытается раздергать нас», — отметил генерал-майор.

Офицер добавил, что не нужно верить вражеской пропаганде, ситуация контролируется российскими войсками.

До этого Алаудинов говорил, что в небе над Курской областью не была замечена украинская авиация, хотя сообщения о ней были.

Ожесточенные боестолкновения в Курской области продолжаются с утра 6 августа.

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#украина
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#сво
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В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера
15 августа 2024, 11:25

Фото: istockphoto/N-sky

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Глава МЧС Александр Куренков предложил отнести ситуацию, которая возникла на территории Белгородской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования.

По его словам, в регионе проводится работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшим гражданам. Он отметил, что масштабы происходящего не позволяют властям области самостоятельно справиться с последствиями.

Помимо этого, он поручил членам комиссии контролировать вопросы жизнеобеспечения, чтобы не допустить повышения цен на продукты и товары первой необходимости.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области закрыли въезд в Краснояружский район из-за напряжённой обстановки.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил, что порядка 50-70% жителей Шебекино в Белгородской области покинули город.

Сейчас в городе проживают 38 тысяч граждан, а в округе – 85 тысяч. В этом году там погибли 36 местных жителей, а порядка 300 получили ранения различных степеней тяжести.

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Мартыновка в Курской области зачищена от боевиков ВСУ
Алаудинов: Мартыновку под Курском зачистили от боевиков ВСУ
15 августа 2024, 11:24

Фото: istockphoto/N-sky

Населенный пункт Мартыновку в Курской области зачистили от боевиков ВСУ, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
Ранее он предполагал, что главу киевского режима Владимира Зеленского могут ликвидировать его же западные хозяева. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» назвал политика-комика «просроченным наркоманом» и «животным».

Боевики ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор пограничники, ВС РФ, а также бойцы Росгвардии.

Действия Киева оцениваются международными организациями, как увеличивающие напряженность. В Госдепе США не удивились тому, что киевский режим не предупредил Вашингтон о своих действиях.

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#украина
#война
#сво
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#курская область
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ВС РФ изобрели новый способ борьбы с дронами ВСУ — видео
Военкор Коц показал кадры, как солдат ВС РФ сбил головой дрон боевиков ВСУ
15 августа 2024, 10:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Боец ВС РФ головой сбил беспилотник боевиков ВСУ. Уникальные кадры опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Он отметил, что российский солдат стоял словно на боксерском ринге.

«Взрыв. Дым рассеивается, и наш богатырь спокойно уходит в лес. Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне! Не перевелись богатыри на Руси!» — изумляется Коц.

Ранее пленный экс-боевик ВСУ Михаил Шкода рассказал Минобороны РФ, что командование Украины держало в секрете план нападения под Курском.

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Стали известны новые подробности плана атаки боевиков ВСУ на Курскую область
Пленный Шкода: командиры ВСУ держали план атаки на Курскую область в секрете
15 августа 2024, 10:48

Фото: istockphoto/YakubovAlim

План нападения боевиков ВСУ под Курском украинские командиры держали в секрете. Об этом рассказал пленный экс-боевик Михаил Шкода, данные предоставили в Минобороны РФ.
«Чтобы это было в секрете, сказали: "Мы сейчас вас готовим, вы поедете за границу, на какой-то рейд в Россию, не говорили еще куда», — сказал военнопленный.

По словам Шкоды, все поняли, что их пошлют под Курск, когда руководство начало готовить карты, а также определять, как поедут бронемашины.

«Там около 20 машин было. Наши были первые четыре машины: два «Страйкера» и два «Хаммера» … Четыре «коробочки» — это разведка, а задние — ударные силы», — резюмировал Шкода.

Нападение боевиков ВСУ на Курскую область произошло 6 августа.

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#россия
#украина
#война
#сво
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«‎Это уже не просто война»: Появились новые подробности действий ВСУ под Курском
Сладков: диверсанты ВСУ переодеваются и смешиваются с населением под Курском
15 августа 2024, 09:51

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Военкор Александр Сладков заявил, что боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и смешиваются с гражданскими в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах. Это уже не просто война, пойди их поймай», — отметил он.

По его словам, боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу. Он отметил, что именно режим КТО позволит нам с этим бороться.

Ранее сообщалось, что в Курской области вводится режим контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО на территории субъекта РФ принято на фоне повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Вооруженных сил Украины.

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