«Перебежчики»: Военэксперт раскритиковал желания пленных ВСУ перейти на сторону ВС РФ

Фото: istock/Dmytro Sheremeta
Бойцы ВСУ выразили желание сражаться против Украины. И этот случай нельзя назвать единичным. Неоднократно украинские военные, которые добровольно сдаются в плен, отказываются от обмена и не хотят воевать против армии РФ.
«Мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — сообщили бойцы ВСУ.
По их словам, свою дальнейшую жизнь они видят в России.
Военный эксперт, член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин в беседе с «Радио 1» заявил, что относится к подобным действиям критично.
«Никаких толп украинцев, желающих покинуть ВСУ и сражаться на нашей стороне, нет. Потому что это невозможно сделать, не сдавшись в плен. А в плен сдаться очень сложно. Одиночные случаи, которые могут быть, рассматриваются по разделу «перебежчики»», — сообщил эксперт.
Он добавил, что идея брать украинских военных в армию РФ требует особого контроля.
«Из пленных уже делался батальон примерно год назад. Где и как он сейчас сражается — неизвестно. В принципе идея вербовать этих пленных, чтобы воевали против своих, с точки зрения пропаганды — нормально, с точки зрения войны — это всегда требует огромного контроля, потому что что на самом деле голове у этих пленных, когда они оказываются на передовой, неизвестно. Я ко всему этому отношусь очень критично», — заключил военный эксперт.
Читайте также:
Стали известны новые подробности плана атаки боевиков ВСУ на Курскую область
«Это уже не просто война»: Появились новые подробности действий ВСУ под Курском
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Анастасия Бондарева