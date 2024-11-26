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Переданные Украине ракеты ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы

Фото: Минобороны России (mil.ru)

Фото: Минобороны России (mil.ru)

Переданные США и использованные ВСУ для нанесения ударов по Курской области дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, произведены в 1990-е годы и не менее двух раз модифицированы для продления срока возможного использования. Об этом сообщает РИА Новости.
Минобороны России ранее опубликовало фотографии обломков ракет. Проведённый анализ показывает, что они были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Такое имя компания имела до 1999 года, что следует из годовых отчётов армии США.

С 2000 года она стала именоваться Lockheed Martin Missiles and Fire Control. К тому же, на возраст ракет указывает тот факт, что именно в конце 1990-х ВС США начали активно закупать такие дальнобойные ракеты в больших количествах.



Срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, что говорит о том, что они были как минимум дважды модифицированы для продления срока использования.

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WP: Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой
26 ноября 2024, 20:34

Фото: iStock/ 3dmitry

США уже в течение нескольких месяцев могут подтолкнуть Украину к переговорам с РФ для завершения конфликта, рассказала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.
«Многие американские чиновники теперь признают, что в течение нескольких месяцев Украина может быть втянута в переговоры с Россией о прекращении войны и что ее могут заставить отказаться от территории», — сообщалось в статье.

В материале уточнялось, что отказ президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от своей прошлой политики в отношении мин и ракет был отчасти направлен на то, чтобы помочь Киеву занять максимально сильные позиции, когда он вступит в эти возможные переговоры.

Подчёркивается, что похожий взгляд на перспективы прекращения украинского конфликта распространяется и среди европейских союзников Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что США дали ВСУ указания по использованию тактических ракет ATACMS.

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В Минобороны провели ротацию командующих группировками войск
26 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны России провели ротацию командующих группировками войск. Об этом в беседе с РБК сообщили источники из ведомства.
Отмечается, что после перестановок командующим группировкой войск «Восток» стал генерал-лейтенант Андрей Иванаев. «Югом» теперь командует генерал Александр Санчик, который сменил снятого с должности генерал-полковника Геннадия Анашкина. Он, в свою очередь, будет руководить Военной академией имени Фрунзе.

Также Минобороны направило в Ленинградский военный округ генерал-полковника Александра Лапина, который в 2022 году возглавлял Центральный военный округ и группировку «Центр». После он был переведён на пост начальника Главного штаба – первого заместителя главкома Сухопутными войсками. Он возглавит группировку «Север».

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#вс рф
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Бойцы ВС РФ получили ранения при атаках ВСУ ракетами ATACMS в Курской области
26 ноября 2024, 19:53

Фото: iStock/sergeyryzhov

Российские военные пострадали в результате атак ВСУ по Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что в результате удара 23 ноября среди личного состава зенитных ракетных комплексов С-400 есть пострадавшие. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, две из которых достигли цели. Данные о числе раненых и их состоянии не раскрываются.

Также ВСУ выпустили восемь дальнобойных ракет по аэродрому Курск-Восточный. Семь ракет удалось сбить силами С-400 и ЗРК «Панцирь», а осколки восьмой упали, в результате чего получили лёгкие ранения двое военных.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили, что Москва готовит ответный удар.

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#удар
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Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
26 ноября 2024, 19:09

Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. Об этом в своём Telegram-канале написал офицер ВСУ Кирилл Сазонов после встречи с Сырским.
Он подчеркнул, что позиция главкома заключается в остановке российских войск. При этом победа будет невозможной, если ВСУ будут лишь обороняться. Военные должны перехватить инициативу и контратаковать, передал слова Сырского Сазонов.

Также военный отметил, что структура украинской армии будет стремительно меняться в сторон гибкости и адаптивности. При этом, слишком затратные и не имеющие эффекта варианты устройства ВСУ сразу же будут отвергаться.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в саботаже работы армии. По её словам, главком создаёт преграды для цифровизации процессов в ВСУ. Также она отметила, что Сырский говорит гражданам то, что они хотят слышать, но, при этом, поступает по собственному усмотрению.

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#минобороны
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Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми была атакована Курская область
26 ноября 2024, 18:39

Фото: Минобороны РФ (mil.ru)

Минобороны России опубликовало фотографии дальнобойных американских ракет ATACMS, которыми украинские войска атаковали два объекта на территории Курской области 23 и 25 ноября. Кадры представлены в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны сообщало о прилётах 23 ноября. Тогда ВСУ ударили ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В результате российским военным удалось сбить три ракеты, однако две всё же достигли цели и повредили радиолокационную станцию. Несколько бойцов ВС РФ получили ранения.

Также аналогичными ракетами украинские войска ударили по аэродрому Курск-Восточный 25 ноября. Всего было выпущено восемь ракет, семь из которых удалось сбить. Осколки последней упали, в результате чего двое военных получили ранения. Также получила незначительные повреждения инфраструктура.

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#минобороны рф
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#всу
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#инфраструктура
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Парламентская ассамблея НАТО одобрила отправку Киеву ракет «Томагавк»
26 ноября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Украине ракеты средней дальности. Среди вооружений подобного класса числятся ракеты «Томагавк» (Tomahawk), о которых ранее просил Зеленский в своём «плане победы».
Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на депутата Верховной рады. По имеющейся информации, речь идёт о ракетах с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров. Рекомендательное заявление парламентской ассамблеи Североатлантического альянса создаёт юридическую основу для принятия соответствующих решений.

Ракеты Tomahawk находятся на вооружении армии и флота Соединённых Штатов с 1983 года. Впервые их боевое применение было зафиксировано в 1991 году во время операции «Буря в пустыне» в Ираке. Эти ракеты отличаются универсальностью на поле боя, так как их можно запускать кораблей, подводных лодок и наземных пусковых установок.

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Украинская армия повторно атаковала дронами место удара по автобусу в Новой Каховке
26 ноября 2024, 17:49

Фото: iStock/ slickimages

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали дронами место удара по автобусу в Новой Каховке после приезда оперативных служб, передало агентство ТАСС.
«ВСУ запустили дроны для атаки на автомобили служб, которые приехали на помощь пострадавшим пассажирам автобуса в Новой Каховке. К счастью, никто не пострадал», — подчеркнул Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области обратил внимание, что в результате атаки украинских дронов были повреждены два автомобиля.

26 ноября Вооружённые силы Украины атаковали карету скорой помощи в Голопристанском районе Херсонской области. Медицинские работники ехали по вызову к местному жителю, который получил минно-взрывные травмы. Водитель и фельдшер успели выскочить из машины за мгновение до удара. Пациент, к которому медики не успели из-за разбитой машины, скончался.

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ВС РФ запустили рекордное количество дронов по Украине, заявил Зеленский
26 ноября 2024, 17:33

Фото: iStock/Oselote

ВС РФ в ночь на 26 ноября запустили рекордное количество дронов для нанесения ударов по Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что российскими военными было выпущено 188 беспилотников. При этом, в результате ударов, пострадало несколько объектов критической инфраструктуры.

Также, по словам Зеленского, в настоящее время складывается сложная ситуация в Тернополе. Все службы и ремонтные бригады в настоящее время пребывают на местах. Они делают всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуть поставки электроэнергии.

Ранее Зеленский заявлял, что ВСУ нуждаются в большем количестве систем ПВО. Переговоры на и поставки уже ведутся с западными партнёрами.

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#украина
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Минобороны готовит ответные действия на удары ВСУ ракетами ATACMS по России
26 ноября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/3D_generator

В министерстве обороны РФ заявили о подготовке ответных действий в связи с недавними атаками ВСУ на объекты в Курской области. По данным ведомства, за последние три дня украинцы нанесли два удара с использованием дальнобойных ракет ATACMS американского производства.
По информации Минобороны, 23 ноября украинские войска нанесли удар пятью ракетами ATACMS по позициям зенитно-ракетного дивизиона С-400 в районе населённого пункта Лотаревка западнее Курска. Три ракеты были сбиты, две достигли цели. В результате повреждена радиолокационная станция, среди военнослужащих есть раненые.

Ещё один удар ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный. Из восьми выпущенных украинцами ракет ATACMS цели достигла одна. Остальные были сбиты боевыми расчётами С-400 и «Панцирь». В результате лёгкие ранения получили два военнослужащих. Также была незначительно повреждена аэродромная инфраструктура.

В министерстве не уточнили, какого рода ответ последует после атак российской территории ракетами ATACMS, но подчеркнули, что ситуация с ударами контролируется.

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#минобороны
#ракеты
#удар
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