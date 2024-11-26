Переданные Украине ракеты ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы

Фото: Минобороны России (mil.ru)
Переданные США и использованные ВСУ для нанесения ударов по Курской области дальнобойные ракеты ATACMS, скорее всего, произведены в 1990-е годы и не менее двух раз модифицированы для продления срока возможного использования. Об этом сообщает РИА Новости.
Минобороны России ранее опубликовало фотографии обломков ракет. Проведённый анализ показывает, что они были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Такое имя компания имела до 1999 года, что следует из годовых отчётов армии США.
С 2000 года она стала именоваться Lockheed Martin Missiles and Fire Control. К тому же, на возраст ракет указывает тот факт, что именно в конце 1990-х ВС США начали активно закупать такие дальнобойные ракеты в больших количествах.
Срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, что говорит о том, что они были как минимум дважды модифицированы для продления срока использования.
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С 2000 года она стала именоваться Lockheed Martin Missiles and Fire Control. К тому же, на возраст ракет указывает тот факт, что именно в конце 1990-х ВС США начали активно закупать такие дальнобойные ракеты в больших количествах.
Срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, что говорит о том, что они были как минимум дважды модифицированы для продления срока использования.
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Анастасия Чинкова