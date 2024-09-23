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Переданные Киеву западные боеприпасы, чьи детонаторы разрабатывались еще во времена Второй мировой, нанесли урон боевикам ВСУ, передает Handelsblatt, ссылаясь на доклад украинских военных. В частности, снаряды преждевременно взрывались.
«Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены», — говорится в материале.Согласно документации, всему виной детонаторы M515 и M51A5. По информации украинского командования, на каждые десять тысяч выпущенных боеприпасов пять из них сдетонировали раньше срока.
Западные союзники Киева поставляют украинским боевикам технику, реализуя свою стратегию «до последнего украинца».
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Никита Кротов