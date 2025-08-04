Переданный Украиной россиянин рассказал о «бизнесе» в ВСУ
21-летний гражданин России Алексей Герасимов, переданный украинской стороной в рамках обмена, заявил, что снабжение украинских военных и учёт потерь в рядах ВСУ используются как способ извлечения прибыли. Об этом он рассказал в интервью Life.ru.
По словам Герасимова, объёмы закупок обмундирования нередко больше, чем нужно на самом деле. Он рассказал, что погибших и раненых можно списать, а на их место привозят новых бойцов.
«Есть погибшие и раненые — их можно списать, завезти новых, получить на них деньги, еду, форму, и всё это потом продать. Это бизнес. За людей, которые умирают, получают деньги», — утверждает он.Кроме того, Герасимов отметил, что военнослужащим, у которых истекал срок контракта, нередко не позволяли покинуть батальон и насильно удерживали в подразделениях.
Ранее Герасимов, придерживавшийся радикальных взглядов ещё в России, покинул страну и оказался на территории Украины, но был возвращён в РФ в рамках обмена. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы по делу о терроризме.