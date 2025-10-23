Передавшей ГУР координаты ФСБ и Росгвардии террористке вынесли приговор
Южный окружной военный суд в Ростове‑на‑Дону приговорил Яну Суворову к 14 годам лишения свободы — по данным пресс‑службы суда, ее признали виновной в организации теракта, участии в террористическом сообществе и шпионаже. Об этом пишет «Лента.ру».
Рассмотрение дела прошло в особом порядке, что позволило назначить наказание ниже низшего предела из‑за подписанного подсудимой досудебного соглашения о сотрудничестве.
Следствие установило, что в октябре 2022 года Суворову завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины.
Находясь в Мелитополе, она собирала сведения о российских военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и органах власти, а также о местах дислокации личного состава и техники ВС РФ, которые пересылала в Киев через мессенджер.
Также ей приписывают ведение проукраинских каналов.
В феврале 2023‑го по её наводке, по версии обвинения, нанесли ракетно‑бомбовый удар по зданиям управлений ФСБ и Росгвардии в Запорожской области. После этого Суворова приступила к вербовке новых участников террористического сообщества и продолжила собирать данные о местах дислокации российских сил.
Задержали её 17 октября 2023 года. Затем дело передали в суд.
