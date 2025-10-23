Передавшей ГУР координаты ФСБ и Росгвардии террористке вынесли приговор

23 октября 2025, 20:20

Террористка Суворова получила 14 лет за передачу ГУР координат ФСБ и Росгвардии

Фото: istockphoto/AMilkin

Южный окружной военный суд в Ростове‑на‑Дону приговорил Яну Суворову к 14 годам лишения свободы — по данным пресс‑службы суда, ее признали виновной в организации теракта, участии в террористическом сообществе и шпионаже. Об этом пишет «Лента.ру».